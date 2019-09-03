Washington Examiner: Визит Болтона в Беларусь — удар для Путина 10 3.09.2019, 10:15

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Джон Болтон

США будут действовать более напористо в соседних с Россией странах.

Неожиданная встреча советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона с последним диктатором Европы способна подорвать жизненно важный для России альянс, и такой вариант развития событий может иметь большое значение для российского президента Владимира Путина, пишет журналист издания Washington Examiner Джоэл Герк (перевод — inosmi.ru).

«Поездка посла Болтона в Беларусь — событие незаурядное, — отметила Хизер Конли (Heather Conley), директор Европейского проекта Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), в беседе с корреспондентом еженедельника Washington Examiner. — Очевидно, что это сильное послание в адрес Кремля, а смысл его состоит в том, что, поскольку в последнее время Кремль все активнее вовлекается в дела наших соседей — будь то Куба или Венесуэла — Соединенные Штаты будут действовать более напористо в соседних с Россией странах».

С точки зрения символики встреч наиболее явным способом подчеркнуть подобную позицию можно считать первый с 2001 года визит высокопоставленного американского чиновника в Минск. Лукашенко с 1994 года поддерживает тесные связи с Россией и использует это партнерство для укрепления своего собственного авторитарного контроля в этом бывшем советском государстве-сателлите.

«В определенной мере это выводит Россию из равновесия, — отметил в беседе с корреспондентом Washington Examiner Люк Коффи (Luke Coffey), аналитик фонда Heritage Foundation. — Неожиданное появление Болтона в Минске после 18-летнего перерыва в контактах между двумя странами делает позицию России менее устойчивой».

У Соединенных Штатов и Беларуси в течение многих лет отношения были плохими, а самого низкого уровня они достигли в 2008 году, когда Лукашенко, возмущенный американскими санкциями в наказание за его недемократические «выборы» и арест участников акций протеста, выслал из страны 10 американских дипломатов. Администрация Трампа в 2019 году продлила эти санкции, которые включают в себя ограничения в отношении самого Лукашенко, однако это не помешало Болтону «внезапно» провести в прошлый четверг продолжительную встречу с этим сторонником силовых методов в политике.

«Мы рассмотрели широкий круг вопросов, — сказал Болтон, акцентировав внимание на том, что его беседа с Лукашенко продолжалась 2 часа и 15 минут. — Конечно же, мы не решили ни одного вопроса, и я начинал этот разговор, не надеясь на подобный исход, однако я полагал, что это будет увлекательная беседа».

Визит Болтона получает дополнительное значение на фоне настойчивых слухов о том, что Путин заинтересован в образовании официального союза с этим бывшим советским вассальным государством, тогда как сам советник по национальной безопасности, несомненно, выступает против подобных планов.

«Последовательная политика Соединенных Штатов [с момента развала Советского Союза] состоит в том, что мы поддерживаем суверенитет и независимость этих стран, — отметил Болтон в беседе с журналистами. — Мы в Соединенных Штатах знаем, в чем смысл суверенитета. Его смысл в словах «Мы, народ», с которых начинается наша Конституция. И поэтому именно истинные желания народа Беларуси должны определять отношения страны с Россией».

Подобные комментарии могут показаться безобидной ссылкой на американскую систему, однако путинское правительство часто жалуется на усилия Соединенных Штатов, направленные «на продвижение демократии в России». Судя по всему, Кремль будет особенно недоволен тем, что Болтон занимается подобными делами в Беларуси, если учесть тактику Путина, направленную на подчеркивание культурных и этнических связей для поддержания политического влияния России на бывшем советском пространстве.

«Беларусь является «страной-основателем» русского мира, или евразийского проекта, если хотите, — отметил в беседе с корреспондентом Washington Examiner Николас Денисенко (Nicholas Denysenko) из Университета Вальпараисо (Valparaiso University), эксперт в области использования Москвой Русской православной церкви в качестве геополитического инструмента. — Несомненно, даже умеренный интерес Соединенных Штатов будет ударом для Путина, особенно с учетом падения уровня его популярности в самой России».

Путин, возможно, воспримет подобные комментарии еще более лично, поскольку союз с Беларусью преподносится как потенциальный способ обойти ограничения по срокам, которые вынуждают его, согласно Конституции Российской Федерации, покинуть пост президента после 2024 года.

«Путин, конечно же, понимает, что означает для него уход из властных структур, — сказал на условии анонимности один балтийский дипломат в беседе с корреспондентом Washington Examiner. — Люди стоят в очереди и молча надеются перерезать друг другу глотки из-за того, что Россия, бывшая когда-то демократической страной, опустилась вниз и стала диктаторской страной».

«Если принять во внимание визит Болтона, то можно увидеть траекторию, — отметил этот аналитик фонда Heritage. — Правда, это не быстрая траектория, но она существует, и у нее есть определенное направление».

Белорусские оппозиционные политики согласны с тем, что Лукашенко чувствует себя уязвимым в отношениях с Россией, однако не верят в то, что он может стать истинным партнером Соединенных Штатов, и предостерегают других от подобных оценок.

«Нельзя использовать Лукашенко как меньшее зло против России, поскольку зло есть зло», — сказал в мае нынешнего года Андрей Санников, известных оппозиционер, который в настоящее время живет в изгнании.

Болтон признал наличие «значительных» препятствий на пути к партнерству с Беларусью, среди которых не последнее место занимают нарушения Лукашенко прав человека.

«Геостратегическая среда в этой части Европы — если, на самом деле, принимать во внимание глобальные угрозы по всему миру, — должна, по крайней мере, заставить нас вести разговоры о том, где интересы Беларуси и интересы Соединенных Штатов совпадают», — сказал он.

А Путин, несомненно, будет работать над тем, чтобы не дать Болтону добиться большого прогресса в этом направлении, особенно в том случае, если этот бывший полковник КГБ придет к выводу, что Беларусь предлагает лучший для него шанс сохранить свое место на самом верху российской политики.

«Он — пленник самого себя, своей собственной политики, — отметил упомянутый выше балтийский дипломат. — Я думаю, он боится покинуть пост президента».