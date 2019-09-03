Глава МИД Украины раскрыл подробности переговоров в «нормандском формате» 3.09.2019, 10:24

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Вадим Пристайко

Фото: Getty Images

Переговоры в Берлине продолжались почти восемь часов.

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко уверяет, что на переговорах в "нормандском формате" на уровне политических советников Украина "не осуществила никаких болезненных компромиссов".

Президент Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее, при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после почти 8-часовых переговоров в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые состоялись в понедельник в Берлине, сообщает Укринформ.

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", - сказал дипломат.

По его словам, во время встречи были обсуждены шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата. При этом, по утверждению Пристайко, на какие неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

"Никаких болезненных компромиссов о которых мы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы, - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко.

Глава МИД отметил, что если бы в Украине была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено, и "мы бы сейчас не были на этом этапе". Но Украина как государство ответственное, все еще выполняет эти решения, которые были достигнуты лидерами в 2014 году.

Он отметил, что во время берлинской встречи можно было наблюдать определенное изменение в настроениях россиян, "но так же и настроение с украинской стороны изменилось".

"Мы хотим завершить эту войну, и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас - экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат", - сказал Пристайко.

Со своей стороны он повторил то, что заявил недавно депутатам Верховной Рады: "война продолжает серьезно сдерживать нас. Она убивает наших людей, 14 тыс. человек погибли, и миллионы находятся за пределами своих домов; у нас украдено минимум 20% нашего потенциала, 7% территории. Мы должны решать этот вопрос. Это не значит, что мы решим это завтра. Президент Зеленский дал время для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года".

Если Украина не сможет использовать нормандский формат, она будет искать другие возможности, подчеркнул дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак представляли Украину на встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине в понедельник, 2 сентября.

14 июля в Париже состоялась встреча внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановления работы "нормандского формата".

После гибели четырех украинских морских пехотинцев под Павлополем 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров государств "Нормандской четверки" собраться для возобновления переговоров относительно ситуации в Донбассе. Он также предложил расширить "Нормандский формат" за счет США.

В Вашингтоне отметили, что включение новых участников переговорный процесс требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки". А в МИД Франции высказались за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.