Девять лет назад погиб Олег Бебенин 5 3.09.2019, 10:41

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Журналист был найден повешенным 3 сентября 2010 года на даче под Минском.

Олег Бебенин родился в 1974 году в городе Кострома (Российская Федерация). Закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 1990-х годах работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя».

С 1998 года был основателем и руководителем сайта Charter97.org. У Олега Бебенина остались жена и двое сыновей.

Правоохранительные органы поспешили сообщить, что это самоубийство. Однако смерть Олега Бебенина вызывает много вопросов. Судмедэксперты путаются даже в дате ее наступления. Олег Бебенин не оставил после себя никакой записки. Друзья и коллеги журналиста, которые были на месте происшествия, заявляют о наличии на его теле следов насилия.

Прокуратура прекратила «проверку» по факту смерти Олега Бебенина через несколько месяцев после ее начала, несмотря на требования международных организаций и правозащитников о проведении надлежащего расследования.

Представители демократической общественности заявили о «политическом убийстве». Смерть Олега Бебенина произошла накануне старта президентской кампании 2010 года, которая закончилась брутальным разгоном Площади в Минске. Журналист входил в команду одного из главных конкурентов Лукашенко – лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.

Все помнят, чем закончилось противостояние с властью для некоторых оппонентов режима накануне президентских выборов 2001 года. Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Дмитрий Завадский были похищены и убиты, а расследование их смертей не проведено до сих пор.

Российский журналист Павел Селин: Я до сих пор уверен, что это было убийство

«Он был настолько убежден в своей правоте, что это, как мы знаем, и привело его, к сожалению, к такому трагическому концу. Я до сих пор уверен, что это было убийство – никто никогда в жизни меня не убедит, что он мог совершить суицид. Все это так глупо и притянуто за уши – все эти так называемые «доказательства». Я уверен, что его убили – и убили за его убеждения. За то, что он не пошел на компромисс и шел до конца.

Я очень надеюсь, что рано или поздно – очень хочется, чтобы рано – убийцы и заказчики были найдены и понесли ответственность. Диктатура не вечна. Когда-нибудь и она закончится – и тогда те, кто убил Олега, понесут наказание. Я очень надеюсь, что это будут именно те люди, которые отдали приказ. А я считаю, что это – кто-то из высшего руководства Беларуси».

Режиссер Юрий Хащеватский: Власть быстро поняла внутреннюю силу Олега Бебенина

«Уход Олега из жизни – это большое горе, большая потеря. Я уверен, что ему «помогли» это сделать, что Олег покинул нас не просто так: его внутреннюю силу власть довольно быстро поняла и, не зная как с этим справиться, решила все своим жестоким и циничным методом.

Для любого человека – редкость, когда он уходит, а то, что он делал, продолжается и продолжается, на мой взгляд, очень серьезным образом. Так что – вечная ему память, и она заключена в работе всех нас. И слава Богу, что дело Олега продолжается».

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников: Олега Бебенина сегодня не хватает нашей команде

«Это – шокирующий факт: насколько молодой человек, полный сил и возможностей, ушел из жизни, как я считаю, не по своей воле.

Его сегодня не хватает нашей команде, и это чувство нужности не притупляется. Тем более, что сейчас вспоминаешь, кем он был и как он работал, и понимаешь, что это был уникальный кризисный менеджер.

Он мог собираться невероятно быстро в любой ситуации и показывать высочайшую эффективность. Причем это касалось как технических вопросов, так и вопросов стратегических и тактических».

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко: Это дело мы расследуем

«В тюрьме КГБ допрашивавшие меня гэбисты говорили: вы же понимаете, что Олег Бебенин умер не просто так. Когда я спросил: «Вы признаетесь в его убийстве?», - они ответили: «Это не мы».

Хочу сказать: это дело мы расследуем. Это обязательно произойдет.

Наверное, своей задачей в память о нем я вижу достижение наших целей, ради которых Олег боролся и жил – сделать Беларусь свободной и независимой и вернуть свободную, полноценную журналистику в нашу страну».

После смены власти мы обязательно узнаем правду о том, как умер наш коллега. Уголовное дело по трагической гибели Олега Бебенина будет обязательно возбуждено, и его будут расследовать лучшие белорусские криминалисты.