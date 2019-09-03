Верховная Рада лишает депутатов неприкосновенности: онлайн-трансляция 5 3.09.2019, 11:07

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Украинские нардепы намерены окончательно одобрить законопроект к середине дня.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует окончательно принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Для принятия этого решения необходимо, чтобы проголосовали минимум 300 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Однако вчера ряд фракций, в частности "Батькивщина" и "Европейская солидарность", заявляли о том, что необходимо внести определенные изменения в законопроект, а это привело бы к еще одному направлению законопроекта на заключение в Конституционный суд Украины.

Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что не будет голосовать за изменения в Конституцию.

В то же время фракция "Слуга народа" настаивает на необходимости принятия законопроекта №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

Также сегодня предполагается включить в повестку дня и направить на заключение Конституционного суда 7 президентских законопроектов, которыми предусматривается внесение изменений в Конституцию Украины, в том числе по уменьшению количества народных депутатов до 300.

19 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва направила в Конституционный суд для получения выводов два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203 / П1).

Согласно проекту, ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект. В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1 относительно дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.

Законопроектом № 7203 предполагалось исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". При этом оставалась бы норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Ночью 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).