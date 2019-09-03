Скандал с базой «тунеядцев»: кто-то слишком засиделся в своем кресле? 3 3.09.2019, 11:13

2,400

Фото: bortnikau.livejournal.com

Управление страной напоминает стиль позднего Брежнева.

В Беларуси произошел очередной скандал с «тунеядской» базой.

Минчанка Алла Мельникова, которая погибла на станции метро «Немига» в давке в 1999 году, спустя 20 лет вдруг оказалась в базе «тунеядцев». Только после обращения матери погибшей девушки непосредственно к министру труда Ирине Костевич, власти внесли коррективы в «базу» и оставили семью в покое.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

- Как вы прокомментируете сам факт того, что в базу тунеядцев может попасть человек, который умер 20 лет назад?

- В этой части комментарий напрашивается один – серьезную выверку «тунеядской» базы никто никогда не делал. Поэтому там и появляются люди, которые не должны в ней быть!

Например, в Гомельской области в этом году в базу тунеядцев записали мужчину, тот с нашей помощью обжаловал действия чиновников. И что вы думаете? Его освободили, так как нашли в деревне оставленный после смерти матери земельный участок, который он в наследство, кстати, не принимал.

В 2017 году «письмо счастья» постучалось и в мой дом. Сын тогда проходил срочную службу. Нас оставили в покое только после того, как я послал налоговую инспекцию в военкомат.

- Какие еще скандальные случаи вам встречались в связи с вашей деятельностью по защите «тунеядцев»?

- Вспоминая события 2017 года, можно отметить внесения в «тунеядскую» базу солдата, который полгода назад прошел из армии. Получалось парень служил — и ему за каждый день уже насчитывали «тунеядский» оброк.

Или, например, беременную женщину, которой налоговики выслали так называемое «письмо счастья».

В текущем году уведомления о нахождения в базе «трудоспособных, не занятых в экономике» получал в Гомеле мужчина, имеющий малолетнего ребенка, или, например, женщина, которой до выхода на пенсию оставалось два месяца.

- Белорусские чиновников не раз оказывались в странных ситуациях из-за халатности и принципа работы «от балды». Почему в вопросе с «тунеядцами» эти «методы» проявляются в наиболее скандальной форме?

- Здесь все просто. Никогда не будет результата там, где существует коллективная ответственность. «Тунеядские» базы являются результатом работы различных государственных ведомств. Отсюда и выводы, о которых вы спрашиваете.

- Некоторый сравнивают сегодняшний стиль управления Лукашенко и расхлябанность чиновников с эпохой позднего Брежнева, когда процветала коррупция, приписки, формализм. Согласны ли вы с такой оценкой?

- Мой ответ прост. Разве мы победили коррупцию, приписки, формализм? Скорее наоборот.

Я согласен с практикой цивилизованных стран, где одно и тоже лицо не может всю жизнь руководить государством. Давайте посмотрим на средний уровень жизни людей в тех странах, где власть меняется, и наоборот — там, где она не меняется либо меняется декоративно.

- С моральной точки зрения, что можно сказать о властях, которые вынудили семью снова вспомнить о трагической истории 20-летней давности и доказывать, что их дочь погибла?

- Я бы на месте родителей никому ничего не доказывал, а потянул чиновников в суд. Думаю иск о моральном вреде охладил бы чиновников и заставил их надлежащим образом выполнять порученную работу.

- Исходя из вашего опыта — кого еще могут внести в «базу тунеядцев» в нарушение закона и норм человеческой морали?

- Исходя из своего опыта, я могу предполагать все, что угодно.

Уверен только в одном, никогда не нужно спешить признавать поражение, за свои права нужно бороться, не нужно оставлять безнаказанным любой факт незаконного вторжения чиновников в нашу частную жизнь. Только эта позиция заставит считаться с нашими правами.

- Чиновники Минтруда извинились за включение Аллы Мельниковой в «базу тунеядцев». Должен ли извиниться в этом случае и автор этого декрета, который не раз заявлял о его «важности» и даже не отменил после массовых протестов в 2017 года?

- Пока народ будет молчать, ничего не будет меняться. Давайте вспомним повышение пенсионного возраста. Мы промолчали — и никто перед нами не извинился до сих пор. Наоборот, еще хотя повысить!

Сегодня Лукашенко признал, что в вопросах уголовной ответственности по наркотической 328-й статье «мы перегнули палку». В 2017 году он также признал, что с «тунеядским» декретом №3 «перегнули палку». За всеми этими признаниями стоят протесты людей.

Будем молчать, не будет этих признаний — и наоборот. Известно, что дверь открывают тому, кто стучится, слышат того, кто говорит.