Белорус назвал самый простой способ найти работу в Литве 3.09.2019, 11:21

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Кирилл Атаманчик

Фото: Елена Михайлова

Бизнесмены в Литве чувствуют себя защищенными.

Выпускник ЕГУ Кирилл Атаманчик рассказал «Салідарнасці» о том, как литовцы относятся к иностранцам, которые работают в их стране, и при каких условиях готов вернуться на родину.

Кирилл живет в Вильнюсе с 2007 года. Уехал из Беларуси после того, когда в отношении него — лидера «Молодого фронта» в Жлобине — возбудили уголовное дело. С тех пор Кирилл не был на родине.

За это время он окончил ЕГУ по специальности «культурное наследие и туризм», получил ступень магистра по специальности «культурное наследие». В 2013 году основал агентство отдыха и развлечений Vilnius Relax. Имеет постоянный вид на жительство в Литве.

— Ты планировал остаться в Европе после окончания университета?

— Нет. Такой цели не было, но пока так складываются обстоятельства. Надеюсь, в будущем мне удастся вернуться домой. Мне бы хотелось что-то делать и в Беларуси.

— Не раз слышала мнение, что с дипломом ЕГУ непросто найти работу в Европе, мол, не востребованы выпускники.

— Диплом ЕГУ имеет такой же юридический статус, как и диплом любого другого европейского университета. Что касается деталей, связанных с престижем и узнаваемостью, это отдельная тема для разговора.

Гораздо больше проблем подтвердить свой диплом в Европе у выпускников белорусских вузов, во всяком случае у тех, кто имеет дипломы старого образца. Сейчас Беларусь в Болонском процессе, и дипломы выпускников должны быть признаны в Европе.

Лично я не искал работу, а сам создал для себя рабочее место. Для меня диплом — это бумажка, которая красиво висит на стенке.

Самое важное, что дает тебе высшее образование, — это инструментарий, которым ты обладаешь после окончания вуза.

Когда я беру человека на работу, не смотрю на то, какой университет окончил человек. У меня другие критерии: насколько адекватно он смотрит на мир и оценивает себя. И как бы это банально ни звучало, горят ли у него глаза.

Есть такая шутка: составил CV и расплакался от того, какой я классный. Так и с дипломом — можно быть выпускником престижного вуза, но на работу тебя примут после личного разговора, когда увидят, что ты из себя представляешь.

— Сколько человек работает в твоей компании?

— У нас онлайн-сервис, поэтому мне не нужен штат сотрудников. Несколько человек работает в компании. Многие задачи мы отдаем на аутсорсинг. Это выгодно. Юристы, бухгалтеры, дизайнеры — все на аутсорсе. На таких же условиях можно пригласить гидов и арендовать транспорт.

Сегодня тебе не нужен офис, куда ты приходишь работать на восемь часов. Какой КПД с того, что сотрудник просиживает штаны? Если цели ставятся, задачи выполняются, мне не важно, где ты это делаешь.

— Туристических фирм много. Какую нишу занял твой бизнес?

— Мой проект ориентирован на индивидуальные нужды туристов, которые заключаются в поиске активностей и эксклюзивных развлечений в Литве и по всей Европе. От заказа аренды велосипедов и экскурсий — до организации туров и праздников (мальчишников, девичников — чего угодно).

Вчера ребята летали на воздушных шарах, послезавтра приезжает группа из Украины, нужно организовать экскурсию на сегвеях и квадроциклах по Вильнюсу. В сентябре ждем группу голландцев на несколько дней — организуем уже второй мальчишник для этой компании.

Кирилл Атаманчик

Фото: Елена Михайлова

— Сложно вести бизнес в Литве?

— По сравнению с Беларусью, нет. Здесь очень простые и понятные правила игры: налогообложение, работает судебная система, никто у тебя ничего не отберет. Бизнесмены чувствуют себя защищенными.

Банковская среда относительно стабильная. Налоги высокие. Они примерно такие же, как в странах Скандинавии.

Для иностранцев (даже для граждан ЕС), которые ведут бизнес в Литве, есть сложности. Несмотря на то, что без проблем можно зарегистрировать компанию, в Литве сложно открыть банковский счет.

— Что бы ты посоветовал тем, кто хотел бы переехать в Литву и трудоустроиться здесь?

— Важно ознакомиться с требованиями литовского законодательства относительно приезжих. Есть список профессий, на которые ждут иностранцев. Там 50 позиций, по-моему. Нужны специалисты в сфере логистики, айтишники, строители, водители с категорией С. Знание иностранных языков обязательно, хотя бы английского. Если твоя специальность есть в списке, тебе нужно найти работодателя.

Если профессии нет в перечне, попасть сюда на работу практически нереально.

Если ты предприниматель и хочешь получить вид на жительство, есть два условия: первое — уставной капитал (около 10 000 евро); второе — создание рабочих мест.

Если хочешь открыть компанию, и вид на жительство неважен, все проще. Есть только один нюанс: банкам нужно доказать, что тебе нужно именно здесь вести свои дела, и твой бизнес связан с Литвой. Только в этом случае сможешь открыть счет в банке.

— Как литовцы относятся к иностранцам, которые работают у них в стране?

— Наемные работники рассуждают примерно так: приехали и заняли наши рабочие места. Но ни один частник так не считает. Для бизнесмена — чем больше выбор рабочей силы, тем лучше.

Лично мне все равно, из какой страны приехал сотрудник. Главное, чтобы он хорошо выполнял свои обязанности.

В Литве очень большой дефицит рабочей силы: его не решить местными ресурсами. Здесь на многие позиции ждут иностранцев.

— При каких условиях ты бы вернулся в Беларусь?

— Сегодня мне было бы сложно работать в Беларуси. В Литве у меня есть определенная зона комфорта, я понимаю правила игры, которые есть во всем цивилизованном мире.

Я готов вернуться, как только правила игры изменятся и станут близки к европейским. Я имею ввиду налогообложение, отношение государства к бизнесу, независимость суда, свободу слова.

Сегодня государство доминирует над частным сектором, кто-то с этим мирится, а кто-то — нет. Предприниматели знают, как сложно выстраивать процессы даже в свободном рынке, а в условиях авторитарного — это намного сложнее.

Предпринимателю, который работал в Европе, в Беларуси очень сложно вести дела. Снимаю шляпу перед людьми, которые ведут бизнес на родине.