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Диетологи назвали сочетание продуктов, которое поможет быстро похудеть

  • 3.09.2019, 11:43
Диетологи назвали сочетание продуктов, которое поможет быстро похудеть

Комбинации некоторых продуктов обладают мощным жиросжигающим эффектом.

Многие мечтают быстро сбросить вес. Диетологи считают, что воплотить эту мечту в жизнь поможет сочетание некоторых продуктов. В паре их действие значительно усиливается, пишет lenta.ua.

Кофе и корица эффективно снижают чувство голода и предотвращают переедание. Корица содержит мощные антиоксиданты, которые способствуют избавлению от жира на животе, а кофе подавляет аппетит.

Зеленый чай с лимоном приводит к ускоренной потере веса. В зеленом чае много антиоксидантов, ускоряющих метаболизм и запускающих процесс окисления жира. А лимон усиливает эти действия.

Йогурт с миндалем увеличивает реабсорбцию ликопина, а также сокращает риск возникновения рака.

Курицу специалисты советуют готовить с кайенским перцем. Этот продукт обладает жиросжигающим эффектом, к тому же он содержит капсаицин, подавляющий аппетит. Данное сочетание повышает способность организма конвертировать пищу в энергию.

В картофель нужно добавлять перец. В картошке большое количество калия, который уменьшает вздутие живота. Добавление в блюдо некоторого количества перца делает его более полезным для здоровья. Лучше всего подходит для выполнения этой задачи черный перец, который содержит вещество, тормозящее формирование новых жировых клеток.


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