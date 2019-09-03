Алексей Бага: Мы на 100% готовы подтвердить чемпионское звание 1 3.09.2019, 11:35

Алексей Бага

Наставник БАТЭ прокомментировал лидерство Бреста в турнирной таблице.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью корреспонденту pressball.by Владимиру Пирогу заявил, что не сомневается в завоевании очередного чемпионского титула на родине.

- «Шахтер» вас настиг, а Брест захватил лидерство. Допускаете мысль, что БАТЭ может не стать первым?

- Нет. Мы готовы играть в такой конкуренции — и на сто процентов готовы подтвердить чемпионское звание.