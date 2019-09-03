Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность 3 3.09.2019, 11:49

За отмену депутатской неприкосновенности 373 проголосовали парламентария.

Верховная Рада Украины на заседании 3 сентября приняла во втором чтении законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения об отмене депутатской неприкосновенности, передает gordonua.com.

За документ проголосовали 373 парламентария – более двух третей от конституционного большинства.

Изменения в Основной закон Украины вступят в силу с 1 января 2020 года.

2 сентября парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде внести изменения в Конституцию и принять документ об отмене депутатской неприкосновенности.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203.

Из ст. 80 Конституции убрали два абзаца о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность, и без согласия парламента их не могут привлечь к уголовной ответственности. Статью изложили в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Порошенко внес законопроект №7203 в Верховную Раду 17 октября 2017 года. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.