Сделать выбор по совести Михаил Ходорковский

3.09.2019, 11:59

Михаил Ходорковский

Фото: dpa

Есть две вещи, которых реально боится власть.

За последние дни я вспомнил ощущение полного бреда, охватившее меня на третий год десятилетнего тюремного заключения, когда после обвинения в неуплате налогов со всей проданной нефти, меня обвинили в краже ее же и сказали, что никаких продаж не было.

Три дня назад жена сидельца Удальцова отказалась выступить против политических репрессий поскольку мол «Ходорковский выступает за бойкот выборов», а сегодня уважаемый мной Сергей Смирнов отказался от участия в правозащитном аукционе, поскольку «..Открытка за Касамару..»

Жаль, что мы не будем вместе в помощи нашим общим друзьям!

ТЕМ БОЛЕЕ Я И НЕ ЗА БОЙКОТ НА ДИВАНЕ И НЕ ЗА КАСАМАРУ!

Я сделал то, что публично обещал — опубликовал полный список кандидатов в МГД, разбив его на три группы по одному параметру — отношение к политическим репрессиям.

В элитах раскол и поэтому, в одной группе «осудивших репрессии» оказались весьма разные люди.

Типа ставленника мэрии — внука Зюганова, к которому благоволят авторы УГ и Валерии Касамары, которая, будучи частью той же властной группировки, напротив, вызывает у них же акцентированную ненависть.

Увы, читают текст только самые умные — остальные выражают мнение на базе картинок. Понял, исправим. Те, кто очевидно от мэрии или ЕР — будет видно на «первом экране».

Мое мнение — всякая надежда «создать проблемы власти» путем голосования за людей из списка власти, обречена на провал. Они все будут, по ключевым для власти, финансовым вопросам, плясать под дудку мэрии.

Тем не менее раскол во власти есть и это раскол по линии отношения к политическим репрессиям. Именно по этой линии стоит занимать позицию и нам, поскольку вопрос развития репрессивных практик для оппозиции (как и для власти) сейчас ключевой.

Мне лично невозможно заставить себя призывать голосовать за человека, уклоняющегося от осуждения репрессий и поддержки политзаключенных. Но и предложить сделать выбор в пользу очевидного спойлера, сталиниста или сторонника власти я не готов.

Поэтому я решил просто предоставить информацию избирателям и предложить сделать выбор ПО СОВЕСТИ. Уж кому что совесть позволит.

Еще раз подчеркну: рекомендовать голосовать против совести, ради политтехнологической игры с властью и коммунистами я считаю опасной ошибкой — выигрыш (деньги за продажу голосов) получат коммунисты и их союзники, а проблему с кармой — те, кто в это вписался.

Итак:

Мой список с инфой про ВСЕХ КАНДИДАТОВ для тех, кто хочет думать своей головой

Я предлагаю голосовать ПО СОВЕСТИ на основании дополнительно предоставленной информации. А не только на основании их выступления против репрессий.

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ, НО НЕ ДОСТАТОЧНОЕ!

Я лично не готов был бы голосовать ни за КАСАМАРУ, ни за внука ЗЮГАНОВА, как не голосовал за СОБЧАК.

Я не готов согласиться на таких политических представителей, поэтому если бы мне не повезло с округом, то вписал бы в бюллетень своего кандидата из числа сидящих или не допущенных.

Но решать каждый должен за себя сам.

И наконец реально действенными В ДЕНЬ ВЫБОРОВ в сегодняшней ситуации считаю наблюдение и уличные акции протеста.

Именно таких действий, а не политтехнологических пиханий, сама власть боится и сегодняшние задержания по итогам 31 августа тому доказательство.

Акции же в помощь политзекам давайте все же проводить вместе.

Даже если вам не нравится, что я пишу правду, а не только плохое про наших общих политических оппонентов, а мне не нравится, что вы предполагаете вписаться в ожидаемый успех провластных коммунистов. Вместо того, чтобы требовать от всех кандидатов поддержки политзаключенных.

НЕТ БОЙКОТУ НА ДИВАНЕ!

НЕТ ГОЛОСОВАНИЮ ПРОТИВ СОВЕСТИ! Вступись ЗА СВОИХ!

Михаил Ходорковский