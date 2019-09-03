Видеофакт: Аэропорт Багам из-за урагана «Дориан» оказался под водой 3.09.2019, 12:15

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Скорость порывов ветра превышает 230 км/ч.

В результате разрушительного урагана «Дориан», обрушившегося на Багамские острова, международный аэропорт Фрипорта ушел под воду, сообщает nv.ua.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.

На нем видно, что вся территория вместе со взлетно-посадочной полосой оказалась под водой, которая подступила к зданию аэропорта, полностью затопив его первые этажи.

При этом скорость порывов ветра превышает 230 км/ч.