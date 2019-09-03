«Наниматель резко утратил доверие - вы уволены» 3.09.2019, 12:10

Профсоюз РЭП выиграл новое дело о недостаче в магазине «Кравт».

Заведующая магазином «Кравт» в Минске Каролина Николаева неоднократно предупреждала свое руководство о том, что на торговой точке должным образом не обеспечена сохранность товара: на входе не работали электронные ворота. Заключение об этом давала и милиция, поскольку в магазине часто происходили кражи, пишет сайт praca-by.info.

Когда очередная инвентаризация выявила недостачу обвинили именно Каролину Николаеву. Руководство магазина уволило женщину «по статье» за «утрату доверия со стороны нанимателя».

Женщина не согласилась с виновностью и обратилась за юридической помощью в профсоюз РЭП. В суде Первомайского района Минска удалось заключить мировое соглашение между уволенной работницей и нанимателем: виновную статью заменили на статью 37 Трудового кодекса (соглашение сторон).

– Каролина Николаева не совершала виновных действий, напротив, предупреждала нанимателя о необходимости обеспечить сохранность товара. Получается, что после обнаружения недостачи наниматель резко утратил доверие — и вот вы уволены. Именно по этой причине наниматель пошел на мировую и изменил формулировку увольнения – по соглашению сторон, - подчеркнул правовой инспектор РЭП Игорь Комлик.