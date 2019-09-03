Лукашенко о контроле за интернетом: Не знаем, как это сделать, хотя надо было бы 4 3.09.2019, 12:19

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Диктатор заявил, что боится попасть под санкции.

Лукашенко на открытии конференции по «борьбе с терроризмом» высказался на тему контроля над интернетом, сообщает tut.by.

— Полагаю, что каждое государство отвечает на это вопрос самостоятельно: как себя вести в цифровом пространстве, как регулировать интернет и т.д., — рассказал президент. — У Беларуси как у суверенной страны есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничиваем интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Мы пока не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем интернет. Время терпит.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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