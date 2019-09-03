Bloomberg: Цены на газ в Европе продолжат падение из-за переизбытка предложений 3.09.2019, 12:48

Европейские хранилища газа уже заполнены на 94%.

Цены на природный газ в Европе продолжают снижаться, хотя уже опустились до десятилетнего минимума. Причина - поставщики не намерены сокращать поставки, пишет Bloomberg (перевод — zn.ua).

Предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.

В Нидерландах цена на газ пытается восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. Опрошенные агентством эксперты предполагают, что цены в стране осенью могут упасть еще минимум на 20%.

По словам трейдера из голландской энергетической компании PZEM, производители будут вынуждены добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки. В то же время, крупные поставщики, как Россия, пытаются увеличить долю рынка.

В "Газпроме" заявили, что в этом году экспорт газа в ЕС сократится до 192 млрд кубометров - это на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость газа упадет на 13% по сравнению с прошлым годом, ожидают в российской компании.

Но снижать объемы поставок "Газпром" вряд ли станет, пишет агентство.

"Когда у нас есть возможность, мы осуществляем дополнительные продажи. Доля рынка как таковая - не наша цель, а следствие наших действий", - цитирует Bloomberg замначальника департамента "Газпром Экспорт" Михаила Мальгина.