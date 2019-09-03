В Украине открыли уголовное дело против экс-спикера Рады Андрея Парубия 8 3.09.2019, 13:09

2,209

Андрей Парубий

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дело касается возможного препятствования осуществлению избирательного права.

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении экс-спикера украинского парламента Андрея Парубия. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на ответ на запрос из ведомства.

Производство открыто по ч. 4 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

Никаких подробностей не сообщается.

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.