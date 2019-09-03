Невзоров о роботе Федоре: Электронные идиоты должны решить кадровые проблемы РФ 2 3.09.2019, 13:36

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Александр Невзоров

Роботы типа Федора могут с успехом заменить российских генералов и чиновников.

Недавние приключения робота Федора, который долго не мог включиться на орбите, в Youtube прокомментировал публицист Александр Невзоров:

– Пока мир тужится, изобретая и внедряя искусственный интеллект, в Российской Федерации создается искусственный идиотизм. Естественного в России всегда маловато. Разведанные запасы идиотизма не могут удовлетворить всех потребностей встающей с колен страны. России требуются генералы, министры, губернаторы, росгвардейцы… Создание электронных идиотов с железной хваткой должно решить все кадровые проблемы.

Правда, включается русский робот Федор только с 15 раза. Но зато Федор успел украсть и выдать за свою собственную фотографию из космоса и написать донос на космонавтов. То есть, он оказался не только идиотом, но еще и вором и стукачом.

Непонятно, почему обладая такими достоинствами, Федор болтается где-то на МКС, а не заседает в Госдуме или правительстве. Вероятно, потому что пока недостаточно воцерковлен.