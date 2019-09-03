«Баста»: Осень в Беларуси, возможно, станет более горячей, чем обычно 1 3.09.2019, 13:47

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История свободной страны создается сегодня.

Нынешняя осень в Беларуси, возможно, станет более горячей, чем обычно. Обостряются экономические проблемы. Идет закулисный торг независимостью страны. Растет ненависть к коррумпированным чиновникам и жадным олигархам. Готовится запуск атомной бомбы под Островцом, которая угрожает нашему выживанию, как нации. Начинается «парламентская кампания», плавно переходящая в «президентскую», пишет телеграм-канал «Баста».

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