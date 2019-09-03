В Беларуси выбрали птицу 2020 года 1 3.09.2019, 14:04

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Фото: Виктор Козловский, ptushki.org

Выбранная птица является патриотом.

Орнитологи выбрали крылатый символ следующего года, им стал глухарь, сообщает tut.by со ссылкой на общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Глухарь — гнездующийся оседлый вид из отряда курообразных. Распространен очень неравномерно по всей территории Беларуси, но чаще встречается в северных районах и на востоке. Приблизительное число глухарей в Беларуси: около 8000−9000 особей.

Фото: Виктор Козловский, ptushki.org

Это таежный, северный вид, и в связи со сменой климата он постепенно повсюду исчезает по Беларуси. Особенно катастрофическое положение сейчас на западе и юге страны — в Беловежской Пуще сто лет назад жили сотни глухарей, а теперь он здесь почти исчез.

Фото: Виктор Козловский, ptushki.org

В Беларуси живут два подвида глухаря: западноевропейский и среднерусский. В песне западноевропейского подвида есть характерный элемент «пробка», также черное брюхо почти не имеет белых пятен, и он более крупный, чем восточная раса. К сожалению, количество западноевропейского подвида низкая: не превышает 500 особей.

Фото: Виктор Козловский, ptushki.org

Самец глухаря размером с домашнего индюка и легко отличается от других куриных крупными размерами. Самцы хорошо отличаются от самок блестящей черно-зеленой расцветкой. Самка меньшего размера и окрашена под цвет листьев и земли. Такая окраска особенно нужна ей для маскировки во время насиживания яиц.

Фото: Виктор Козловский, ptushki.org

Глухарь — патриот, почти всю жизнь может прожить в одном лесу. Эти птицы живут и гнездятся в хвойных лесах вблизи моховых болот. Весной и летом глухарь ест побеги, цветы, почки, листья, лесные ягоды, семена и насекомых. Осенью птицы кормятся листьями осин, ягодами клюквы, зимой — сосновой хвоей, почками. Птенцам нужен белок, поэтому едят в основном насекомых и пауков.

В прошлом году символом года был назван большой подорлик.