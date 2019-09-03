Отмена депутатской неприкосновенности: Как голосовали в Раде по фракциям 4 3.09.2019, 14:17

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ФОТО: УНН

«Слуга народа» поддержала документ в полном составе.

3 сентября Верховная Рада окончательно утвердила изменения в Конституцию Украины, согласно которым парламентарии лишаются иммунитета. На сайте Рады опубликованы результаты голосования по фракциям, пишет gordonua.com.

От "Слуги народа" за законопроект №7203 проголосовали 252 народных депутата – весь состав пропрезидентской парламентской фракции.

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не голосовала. 27 нардепов не проголосовали, 17 отсутствовали. Всего во фракции 44 депутата.

Из внефракционных депутатов за документ высказались 33 из 34, один не голосовал.

Из фракции "Европейская солидарность" "за" проголосовали 24 нардепа из 27, воздержались трое.

Фракция "Батьківщина" проголосовала так: "за" – 23, один нардеп отсутствовал. Всего во фракции 24 депутата.

Из депутатской группы "За будущее" "за" проголосовали все 22 парламентария.

Фракция "Голос" дала 19 голосов "за", один нардеп отсутствовал. Всего во фракции 20 парламентариев.

3 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 373 парламентария. Из ст. 80 Конституции убрали два абзаца о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность и без согласия парламента их не могут привлечь к уголовной ответственности. Статью изложили в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Изменения в Основной закон Украины вступят в силу с 1 января 2020 года.

2 сентября сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко говорил, что фракция не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию Украины о снятии депутатской неприкосновенности.