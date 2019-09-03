Взрыв в Неноксе: факты и версии 3.09.2019, 14:37

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В Сеть попади видео замеров радиации.

На фоне официального замалчивания инцидента, произошедшего 8 августа в акватории Белого моря напротив села Нёнокса, остаются несколько очевидных фактов, и появляется всё больше предполагаемых подробностей и версий происшествия. «Беломорканал» публикует видео замеров радиации, сделанных днём 31 августа недалеко от двух брошенных после взрыва понтонов, передает «Эхо Москвы».

Вначале – факты. В устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря до сих пор остаются два сильно «фонящих» металлических понтона. Во всяком случае, днём 31 августа они там ещё были, и точно «фонило» от обрывков тросов и технического мусора, разбросанного прямо по песчаному пляжу поблизости от понтонов. Один из них, по рассказам местных жителей, вынесло к берегу 9 августа; второй, с заметно покорёженным оборудованием на нём, доставили сюда же дней через пять после взрыва два буксира.

По замерам, сделанным около часу дня 31 августа, фон в полутора сотнях метров от понтонов, рядом с обрывками их снастей и другим мусором, составлял от 70 до 186 микрорентген в час. Величины замеров, сделанных на том же месте вскоре после появления понтонов, были ещё выше: максимальный уровень достигал 750-ти микрорентген в час. На самих понтонах без соответствующей защиты мерить уровень радиации ни тогда, ни сейчас — дураков не нашлось. Ни ограждения, ни охраны, ни предупреждающей информации по периметру опасных конструкций 31 августа – не было.

Детская красная футболка, распятая на палках в форме флажка – является скорее самодеятельностью местных жителей, нежели предупреждающим знаком и уж тем более ограждением опасного периметра. Высокий металлический крест, установленный поблизости на берегу несколько лет назад, из памятного знака теперь превращается в зловещий символ. О том, что устье Верховки было излюбленным местом отдыха ненокшан на море, теперь останутся только воспоминания.

По прямой от понтонов до центра села или до пассажирской железнодорожной станции Нёноксы – 4 километра. Фон ограничен территорией, непосредственно прилегающей к двум брошенным на отмели понтонам. На остальных участках беломорского берега в районе Нёноксы, а также в самом селе фон не превышает 14 микрорентген в час.

Также нельзя не заметить, что весь беломорский берег от Солзы до Нёноксы в разгар нынешнего летнего рыболовного сезона — пустует. Сказываются две причины: официальный запрет на выход маломерных судов в Двинскую губу, и естественный страх рыбаков поймать вместо рыбы – дозу радиации. Население Нёноксы остаётся встревоженным из-за отсутствия информации, которая должна служить их безопасности. Брошенные и, вероятно, не дезактивированные понтоны, которые свободно омывает морская вода рядом с устьем реки Верховки, лишь добавляют тревоги.

Версии и слухи

Учитывая, что люди, знающие подробные детали случившегося 8 августа у берегов Нёноксы, по понятным причинам официально молчат, мы можем рассказать только предполагаемую версию инцидента.

Согласно одному из вариантов, на полигон в Белом море некое изделие попало «крыльями звеня» и своим ходом, будучи запущенным из другого места. Спустя некоторое время была произведена попытка поднять прежде летавшую хреновину, однако (что-то пошло не так?) совсем поднимать не стали. Вторая попытка поднять со дна летающий объект была предпринята 8 августа, и стала, как известно, совсем неудачной.

Мнения и высказывания о взрыве сильно разнятся одно от другого. Ходят разговоры, что взрывов (без ссылок на норвежских сейсмологов) и вовсе было два, с дистанцией в несколько секунд, оба произошли под водой, на относительно небольшой глубине. Вероятно, часть материала утилизировали на дне (допустимо ли такое, если это действительно произошло?) в месте взрыва.

В Нёноксе часть людей считает, что испытания данного оружия будут и дальше вести примерно тем же способом, как это происходило ранее – с целями на Беломорском полигоне. С другой стороны, после взрыва 8 августа представители Росатома стремительно покинули Нёноксу, побросав всё.

И, наконец, 31 августа люди заговорили, что два «фонящих» понтона хотят по-тихому распилить на месте их нынешней «стоянки», а затем вывезти и закопать где-то в лесу. Шедевральное по уровню эффективности и безопасности решение!

«Беломорканал» больше чем уверен, что все приведённые версии и слухи наверняка окажутся только слухами. Ведь министерство обороны и государственная власть не могут относиться к собственному мирному населению, как к заложникам либо жителям захваченной вражеской территории: держать их в страхе и неведении, как потенциальных, а порой и реальных жертв. Иначе это — открытый геноцид собственных граждан.