Как главбух из Барановичей открыла интернет-магазин по продаже тканей 3 3.09.2019, 14:46

Татьяна Микула

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Татьяна Микула занимается пошивом домашнего текстиля.

Восемь месяцев назад Татьяна Микула, проработавшая главным бухгалтером 10 лет, открыла интернет-магазин по продаже тканей и занялась пошивом домашнего текстиля. Она рассказала intex-press.by, откуда возникла идея, какая сумма потребовалась на открытие своего дела и насколько это прибыльно:

- Шить я любила с детства – любовь к рукоделию мне привила мама, которая прекрасно шила. Помню, как в детстве я испортила не одно сшитое ею платье, пытаясь сотворить из них собственный «шедевр». Но о том, что однажды мое хобби станет бизнесом, я не могла и подумать.

После школы я отучилась на экономиста и 10 лет отработала главным бухгалтером. Меня все устраивало, и менять что-то в своей жизни я не планировала. Правда, все это время шила вещи для себя.

Идею «подсказала» беременность

Мысль об открытии собственного бизнеса впервые появилась во время беременности, когда решила приобрести конверт на выписку, постельное белье и другие вещи для своего сына. Именно тогда я столкнулась с проблемой: все, что предлагали в магазинах, мне не нравилось. Тогда я решила выбрать ткань и сшить все сама. Но и здесь меня ожидало разочарование – подходящей ткани в городе я не нашла. Ткань в итоге купила в Минске и сшила все, что хотела.

Тогда и подумала: почему бы не помочь барановичским мамочкам, дав им возможность приобрести красивую ткань в родном городе.

Мамам с детьми ходить по магазинам некогда

Я знаю, как сложно выкроить время на походы по магазинам, когда у тебя маленький ребенок. Поэтому решила открыть интернет-магазин по продаже «детских» тканей.

Все обдумала, разработала бизнес-план (благо образование позволяет) и пришла к выводу, что такой бизнес может приносить неплохую прибыль. Тем более, что ниша в Барановичах свободная.

Стартовый капитал у меня был, накопила. С разработкой сайта помогли знакомые. Они дали мне «скелет» сайта, а его наполнением в целях экономии я занялась сама.

Закупила ткани. С поставщиком решила не экспериментировать – обратилась к тому, у которого приобретала материал для себя. Тем более что условия сотрудничества, стоимость и качество меня устраивали.

Машинка – из дома, мебель – б/у

Пока занималась сайтом, появилась еще одна идея – предоставлять еще и услуги по пошиву домашнего текстиля, которую я также решила воплотить в жизнь.

Для работы требовалась мастерская, которая была бы и магазином. Тогда клиент мог бы увидеть ткань не только в интернете, но и в живую.

Подобрать подходящее помещение оказалось непросто. Мне хотелось, чтобы мастерская находилась в центре города и арендная плата не превышала $5. Однако за помещение в центре просили по $10-12 за «квадрат». Для меня такая сумма была неподъемной. Однако вскоре все-таки нашла то, что искала: 20 «квадратов» и хорошая арендная плата. Тогда я еще не знала, что невысокая аренда часто сопровождается высокими коммунальными платежами. Так и произошло: зимой коммуналка влетела мне в копеечку.

Мебель досталась мне по очень выгодной цене. Я случайно наткнулась на объявление о закрытии магазина тканей в Новогрудке. Владелец распродавал стеллажи и стол для раскроя с большой скидкой. А швейную машинку – подарок мамы – я принесла из дома. И в январе приступила к работе.

Клиенты пришли не сразу

Чтобы заявить о себе, разместила информацию о магазине в интернете, создала группы в соцсетях. Цены установила средние по городу. Но клиенты пришли не сразу: ткани потихоньку покупали, а вот заказов по пошиву не было. Около двух месяцев я сидела без работы и уже стала задумываться: а не бросить ли мне все это?

Но потом пошло. Первым заказом стал комплект постельного белья в детскую кроватку – то, на чем я и планировала «специализироваться». Но затем мне стали заказывать 1,5-спальные комплекты. И до сих пор это один из самых популярных заказов.

Однако стоять на месте – не мой стиль, я всегда ищу что-то новое. К примеру, сейчас предлагают клиентам двухсторонние комплекты постельного белья – лицевая и изнаночная сторона пододеяльника шьются из разных тканей. Кроме того шью повязки, косынки, платья для деток.

На пошив комплекта – 4-5 часов

Работу легкой не назовешь. К примеру, на пошив одного комплекта уходит 4-5 часов. Иногда приходится работать по ночам – днем нет времени из-за ребенка. Но, считаю, что это нормально: хочешь – зарабатывать, будь готов работать.

С заказами проблем нет. Тем не менее, вложенные средства я пока не вернула. И произойдет это, скорее всего, не скоро – к этому я готова. Этот бизнес требует постоянных затрат. Ткани заканчиваются, их запасы нужно пополнять. Определенную часть дохода «съедает» коммуналка.

Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Более того – планирую развиваться: хочу расширить ассортимент предлагаемых тканей до 200-300 видов.