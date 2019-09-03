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Российский «Один дома»

  • Алексей Мельников
  • 3.09.2019, 14:57
Российский «Один дома»
Алексей Мельников

Новые глубины «заботы» российских властей о детстве.

А также об отцовстве и материнстве.

Оставить двухлетнего ребенка в квартире одного, забрав его отца (журналиста Азара) в полицию – безусловная инновация.

Российские вежливые правители по-своему хорошо отметили и 15-ю годовщину трагедии в Беслане и «день знаний». С чувством заботы о подрастающем поколении.

И традицию соблюли – в сталинском государстве еще и не такое бывало. Там детей с родителями «врагов народа» запросто разлучали. Это было нормой.

Преемственность, однако. Освоение прошлого. Его творческое применение в новых условиях.

***

Интересно, найдут ли слова осуждения КПРФ, ДДПР, СР, за кандидатов которых граждан призывают голосовать 8 сентября в «умном голосовании», как, якобы, альтернативе ЕР? Сомневаюсь. А вот в ЯБЛОКЕ не сомневаюсь.

Алексей Мельников


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