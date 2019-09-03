закрыть
3 сентября 2019, вторник, 15:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Сегодня на улице дождь – соответственно в нашей школе тоже»

  • 3.09.2019, 15:10
«Сегодня на улице дождь – соответственно в нашей школе тоже»

Возмущенные родители из Лиды жалуются на плачевное состояние средней школы №12.

– Сегодня на улице дождь – соответственно в нашей школе тоже. На полу разложили тряпки, которые периодически ходят выкручивать, – сообщили «Салідарнасці» родители, приложив видео.

СШ № 12 находится в лидском микрорайоне «Индустриальный». В последние годы он разросся новыми многоэтажками. Единственная в районе старая школа теперь кишит детьми. Но власти посчитали, что строительство новой нецелесообразно.

В старой проводят поэтапный ремонт, но от неудобств детей это, как видим, не спасает.

– Крышу обещали отремонтировать этим летом. Где же обещанное? Весь третий этаж в подтеках, – рассказали родители.


популярное за неделю

Мнение

Белорусские хибакуши и БелАЭС
Белорусские хибакуши и БелАЭС Татьяна Новикова
Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников