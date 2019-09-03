«Сегодня на улице дождь – соответственно в нашей школе тоже» 3.09.2019, 15:10

Возмущенные родители из Лиды жалуются на плачевное состояние средней школы №12.

– Сегодня на улице дождь – соответственно в нашей школе тоже. На полу разложили тряпки, которые периодически ходят выкручивать, – сообщили «Салідарнасці» родители, приложив видео.

СШ № 12 находится в лидском микрорайоне «Индустриальный». В последние годы он разросся новыми многоэтажками. Единственная в районе старая школа теперь кишит детьми. Но власти посчитали, что строительство новой нецелесообразно.

В старой проводят поэтапный ремонт, но от неудобств детей это, как видим, не спасает.

– Крышу обещали отремонтировать этим летом. Где же обещанное? Весь третий этаж в подтеках, – рассказали родители.