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Россия готовит «химический Чернобыль» в Крыму

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  • 3.09.2019, 15:17
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Россия готовит «химический Чернобыль» в Крыму

Экологическая ситуация в Белогорске скоро станет под стать Чернобылю в плане химического отравления.

В оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за строительства огромного тепличного комплекса в Белогорске.

Это грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов, пишет «Униан».

Тепличный комплекс станет крупнейшим в Крыму, и будет работать круглогодично, а первый урожай планируют здесь собрать уже в 2020 году.

"Такой огромный тепличный комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город. Учитывая, что теплица располагается между городом и рекой, а у реки воздух всегда холоднее, то теплые и более легкие выбросы с тепличного комплекса будут выталкиваться более тяжелым воздухом с речной долины прямиком на жилые массивы Белогорска", – переживает одна из местных активисток.

По словам местных жителей, экологическая ситуация в Белогорске скоро станет под стать Чернобылю в плане химического отравления.


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