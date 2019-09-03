Как Верховная Рада 20 лет шла к отмене депутатской неприкосновенности 7 3.09.2019, 17:53

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Закон о снятии неприкосновенности с нардепов вступит в силу 1 января 2020 года.

3 сентября Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 7203 о лишении нардепов неприкосновенности. «Новое время» рассказывает о долгом пути депутатов к равенству перед законом.

Позиция Конституционного суда

Законопроекты о снятии неприкосновенности с народных депутатов вносили в Раду с 2000 года. Конституционный суд неоднократно рассматривал такие законопроекты и приходил к выводу, что отмена неприкосновенности касается лишь специального статуса народных депутатов и не противоречит требованиям ч.1 ст. 157 Конституции. Эта статья гласит, что Конституцию нельзя менять, если изменения предусматривают отмену или ограничения прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Решения о том, что лишать нардепов неприкосновенности можно, Конституционный суд принимал 27 июня 2000 года, 11 июля 2000 года, 5 декабря 2000 года, 10 сентября 2008 года, 1 апреля 2010 года, 10 июля 2012 года, 27 августа 2012 года, 16 июня 2015 года, 6 июня 2018 года Ни один из этих законопроектов принят не был.

20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект № 7203, инициатором которого был пятый президент Украины Петр Порошенко. Он предусматривает отмену неприкосновенности нардепов с 1 января 2020 года. Именно этот законопроект и поддержали депутаты 3 сентября.

Позиция Виктора Ющенко

В 2007 году президент Виктор Ющенко выступил с телеобращением, в котором призвал политсилы взять на себя обязательство отменить депутатскую неприкосновенность. Он заявил, что эта инициатива исходит из ожиданий украинских избирателей и выразил удивление, что Виктор Янукович, который на тот момент был премьер-министром, считает это популизмом.

Соответствующий законопроект № 1375 был зарегистрирован в Раде 18 января 2008 года, однако, несмотря на позитивный вывод Конституционного суда, парламент так и не начал его рассматривать.

Позиция Виктора Януковича

Во время президентства Виктора Януковича было зарегистрировано еще несколько законопроектов о снятии неприкосновенности с нардепов, причем сам Янукович формально выступил инициатором рассмотрения такой возможности.

Тем не менее, Рада так и не рассмотрела этот вопрос.

Позиция Петра Порошенко

После парламентских выборов 2014 года снятие депутатской неприкосновенности было зафиксировано как один из пунктов коалиционного соглашения.

Хотя после этого снова было зарегистрировано несколько законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности и Конституционный суд признал их конституционными, восьмой созыв Рады так их и не принял. Инициатором двух из них был президент Украины Петр Порошенко.

Последний из инициированных Порошенко законопроектов — № 7203 и поддержал девятый созыв Верховной Рады.

Позиция Владимира Зеленского

Снятие неприкосновенности с народных депутатов было одним из предвыборных обещаний во время президентской кампании Владимира Зеленского.

20 мая во время своей инаугурационной речи Зеленский среди прочего призвал нардепов снять с себя неприкосновенность.

После получения монобольшинства на парламентских выборах в Слуге народа подтвердили намерение принять решение о снятии неприкосновенности с нардепов в числе первых.

В ночь на 30 августа Рада одобрила законопроект № 7203 о лишении народных депутатов неприкосновенности в первом чтении. 2 сентября профильный комитет Рады рекомендовал одобрить этот законопроект во втором чтении. 3 сентября 373 нардепа поддержали отмену депутатской неприкосновенности во втором чтении. Выступая перед последним голосованием, президент Зеленский заверил, что после лишения неприкосновенности депутатов не будут преследовать по политическим мотивам.