В Докшицком районе 19-летний милиционер попал в реанимацию после драки с коллегой 3.09.2019, 15:35

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Скандальная история произошла на Витебщине.

19-летний участковый инспектор Докшицкого РОВД Иван Хилько получил черепно-мозговую травму от удара коллеги. Сейчас за его жизнь борются в реанимации одной из минских больниц, передает «Белсат».

По информации от источника блогера NEXTA, накануне вечером, во вне службы, участковый Хилько с коллегой-оперативником Ж. отдыхали в баре в Докшицах. Оба были одеты в гражданскую одежду. Между ними завязалась ссора и оперативник якобы ударил участкового.

«Роковой удар был всего один», - утверждает источник.

Ивана Хилько госпитализировали с диагнозом «широкая гематома в черепе», вскоре он впал в кому. По неподтвержденным данным, врачи не дают утешительных прогнозов, а что касается Ж. - тот, по предварительным данным, был задержан и помещен в изолятор.

Официальной информации МВД по поводу случившегося пока нет, пресс-служба ничего о случившемся не сообщала. В Докшицким РОВД дежурный, услышав вопрос журналистов, сразу же сказал: «Никаких комментариев».

Журналисты выяснили, что Хилько недавно был приписан к опорному пункту общественного правопорядка в деревне Докшицкого района. Как рассказали в местном сельсовете, раз в неделю он приезжал, чтобы проверить обстановку в деревне, пообщаться с жителями, когда те имели какие-то жалобы.

Источники журналистов говорят, что в Докшицком РОВД не хватает кадров - некоторые милиционеры живут в Глубоком и ежедневно ездят на работу в Докшицы.

Именно из-за этого недостатка, несмотря на то, что должность участкового обычно должен занимать офицер, 19-летний Хилько имел только звание сержанта.