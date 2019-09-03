В Беларуси талон и сертификат о прохождении ТО упразднят? 12 3.09.2019, 16:07

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Фото: onliner.by

Что еще планируют изменить в ПДД.

В Правила дорожного движения могут быть внесены серьезные изменения и дополнения. Это касается и электросамокатов, которым необходимо найти место, и так называемого правила двух полос, о котором уже ранее сообщалось, и запрета для мотоциклистов на движение на одном колесе. В УГАИ МВД агентству «Минск-Новости» рассказали, каких нововведений можно ожидать.

Новинка: средства персональной мобильности

— В ПДД предлагается ввести новый термин «средства персональной мобильности», — рассказал старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко. — Эти приспособления оснащаются двигателем, максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч. Ее мы можем без труда замерять специальными приборами. Если технические характеристики позволяют разгоняться быстрее, ездить на них будет запрещено. Выход один — установить ограничитель скорости. Владельцы такой техники будут приравниваться к пешеходам. Ездить они смогут по велосипедным дорожкам в том случае, если те отделены конструктивно от проезжей части. При отсутствии велодорожек допускаются поездки на таких устройствах по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, не создавая препятствия другим пешеходам.

Важное уточнение: пересекать проезжую часть дороги по наземному пешеходному переходу на средствах персональной мобильности, роликовых коньках или лыжах нужно будет со скоростью пешехода. Что касается велосипедистов, то им позволят в некоторых случаях не спешиваться на зебре, но при условии, что при подъезде к пересечению с проезжей частью водитель байка заблаговременно снизит скорость и будет ехать не быстрее, чем шагает рядом пешеход. Важно: спешиваться нужно только при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу!

Правило двух полос

С введением так называемого правила двух полос водители наконец поймут, в каких конкретных случаях нужно пропускать идущих по зебре пешеходов. А именно: если расстояние между пешеходом и авто в точке предполагаемой встречи составляет менее двух полос (одна полоса и трамвайные пути, одна полоса и разделительная полоса или зона), нужно остановиться и пропустить.

Движение на одном колесе запретят?

ГАИ предлагает установить запрет на движение на мотоцикле, мопеде на одном колесе, не держась за руль или не держа ноги на педалях или подножке. К слову, за это, как указано в статье 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрены штраф от 5 до 10 базовых величин и даже лишение водительских прав до шести месяцев. Запретят также перевозку на таких транспортных средствах, кроме бокового прицепа, нетрезвых пассажиров.

Зона с ограничением максимальной скорости движения

Введут понятие «Зона с ограничением максимальной скорости движения». В местах плотной жилой застройки предлагается устанавливать скорость не выше 30 км/ч. Отпадет необходимость в размещении искусственных неровностей, а также дополнительных знаков, ограничивающих скорость.

Меньше документов

Сокращается перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ. В списке остаются права, техпаспорт и страховка. Медсправка необходима лишь обладателям водительских удостоверений, выданных в Беларуси, а также на территории республик бывшего СССР, в которых не указан срок действия. Талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении гостехосмотра планируют упразднить.

Ближний свет фар в светлое время суток

В ПДД четко обозначат период, когда в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни, — с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября. Разрешат закреплять на стеклах или в оконных проемах машин видеорегистраторы, если они не ограничат обзорность с места водителя. На электромобилях можно будет ездить на полосе для маршрутных транспортных средств. Устранять технические неисправности на проезжей части нужно будет в светоотражающем жилете. Водителей автомобилей такси обяжут пристегиваться ремнем безопасности при движении в населенном пункте, даже если в салоне нет пассажиров. Зато не пристегиваться разрешат тем, кто принимает квалификационный практический экзамен на право управления транспортным средством.