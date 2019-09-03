На Северном Кавказе разбился российский штурмовик Су-25УБ 3.09.2019, 16:33

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Иллюстрационное фото

Полеты проводились с аэродрома Буденновск.

Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе, два летчика катапультировались, их судьба неизвестна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Потерпел аварию Су-25УБ, полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока не известна», — сказал собеседник агентства.

Последний инцидент с военной летной техникой произошел 18 января этого года, когда два самолета столкнулись над Японским морем. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться, но два пилота погибли.