На Северном Кавказе разбился российский штурмовик Су-25УБ
- 3.09.2019, 16:33
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Полеты проводились с аэродрома Буденновск.
Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе, два летчика катапультировались, их судьба неизвестна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Потерпел аварию Су-25УБ, полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока не известна», — сказал собеседник агентства.
Последний инцидент с военной летной техникой произошел 18 января этого года, когда два самолета столкнулись над Японским морем. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться, но два пилота погибли.