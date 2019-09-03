Какой будет погода в нынешнем сентябре 3.09.2019, 16:23

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Синоптики сделали прогноз.

В этом году первый месяц осени прогнозируется теплее обычного, сообщили tut.by в Белгидромете.

Средняя месячная температура в сентябре этого года ожидается на 1 °C выше средних многолетних значений (климатическая норма +11…13°С), то есть сентябрь прогнозируется теплее обычного, рассказали специалисты. Месячное количество осадков в сентябре 2019 года предполагается в пределах климатической нормы (49−77 мм).

Вообще синоптики считают началом осени переход среднесуточной температуры воздуха через +14°С в сторону понижения (конец климатического лета). В среднем этот переход осуществляется в первой декаде сентября.

Как правило, среднемесячная температура в этом месяце колеблется от +11°С на северо-востоке до +13°С на юго-западе Беларуси и по сравнению с августом понижается на 5 °C.

Теплее обычного на 2−3°С был сентябрь 1955, 1975, 1994, 2015, 2018 годов, холоднее — на 2−3°С выдался сентябрь 1959, 1973, 1977, 1978, 1986, 1990, 1993, 1996 годов.

Чаще всего днем воздух прогревается до +15...19°С, в самые теплые дни в половине лет — до +23...27°С. Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре был отмечен 1 сентября 2015 года в Житковичах и составил +35,6°С.

Ночью температура обычно бывает +6…9°С. Абсолютный минимум (-8,5°С) зафиксирован в ночь на 29 сентября 1996 года на метеостанции Полесская.

В конце сентября в северо-восточных районах страны в воздухе обычно отмечаются первые осенние заморозки. Первые заморозки на поверхности почвы на большей части страны уже могут наблюдаться в первой декаде сентября, повсеместно — во второй декаде месяца. В случае очень теплой осени заморозков в сентябре не бывает.

В среднем за месяц бывает 3−8 дней с туманами, 11−15 — с осадками. Сентябрьские осадки — это чаще всего дожди, однако при сильных похолоданиях во второй половине месяца возможно и выпадение первого снега, как это было в конце сентября 1972 года в Витебской, Минской и Могилевской областях.