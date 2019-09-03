На первом энергоблоке БелАЭС состоялись гидроиспытания 5 3.09.2019, 16:41

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Ввести в эксплуатацию первый энергоблок планируется в конце 2019 года, второй — в 2020-м.

На первом энергоблоке Белорусской АЭС прошли гидравлические испытания трубопроводов и оборудования первого контура на прочность и плотность давлением 24,5 Мпа, передает «Еврорадио».

Испытания заняли чуть более суток.

В настоящее время специалисты приступили к испытаниям систем безопасности на уплотнённый первый контур. В первой декаде сентября пройдут гидравлические испытания трубопровода и оборудования второго контура.

Ввести в эксплуатацию первый энергоблок планируется в конце 2019 года, второй — в 2020-м.