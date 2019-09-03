Ученые обнаружили меняющий свой цвет астероид 1 3.09.2019, 16:47

Иллюстрационное фото

Астрономы впервые обнаружили астероид 6478 Gault в 1988 году.

Ученые обнаружили астероид, активное поведение которого характерно для комет, но не для астероидов, пишет lenta.ua.

Команда экспертов под руководством Массачусетского технологического института сообщает, что им удалось застать астероид в процессе изменения цвета. Данные показали, что в ближней инфракрасной области спектра астероид сменил цвет с красного на синий. Учёные впервые наблюдают смену цвета астероида в режиме реального времени. Вероятно, пыль на поверхности астероида, которая покраснела за миллионы лет под солнечным излучением, была выброшена в космос, открывая менее облучённую поверхность астероида, которая кажется синей. Астрономы также подтвердили, что структура астероида скалистая. Это доказывает, что «кометный» хвост астероида вызван совершенно другими процессами, поскольку кометы не скалистые, а больше похожи на рыхлые комья льда и пыли.

Астрономы впервые обнаружили астероид 6478 Gault в 1988 году. Его размеры составляли примерно 4 километра в ширину, и он вращался вместе с миллионами других частиц камней и пыли во внутренней области пояса астероидов. Исследователи определили, что поверхность астероида состоит в основном из силиката, сухого, каменистого материала, характерного для астероидов, но не для комет. Кометы, как правило, происходят из самых холодных областей Солнечной системы. Когда они приближаются к Солнцу, любой поверхностный лёд мгновенно испаряется, создавая характерный хвост. Так как 6478 Gault является сухим скалистым телом, это означает, что он генерирует пылевые хвосты с помощью какого-то другого активного механизма.