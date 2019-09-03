Ученые открыли простой способ сохранить здоровье сердца 1 3.09.2019, 17:39

Нужно употреблять в пищу один продукт.

Регулярное употребление в пищу несоленых орехов связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщили ученые Исфаханского кардиологического исследовательского института (Иран) на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже (Франция), пишет hvylya.net.

По данным специалистов, употребление два раза в неделю таких орехов, как, например, фундук, миндаль и грецкий, связано со снижением вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов, по сравнению с употреблением орехов один раз в две недели. Отдельно ученые отмечают пользу сырых и несоленых плодов.

К подобным выводам ученые пришли, в течение 12 лет отслеживая пищевые привычки 5 432 человек старше 35 лет. Полученные специалистами результаты скорректированы с учетом возраста, пола, образования, курения и физической активности респондентов.

Авторы исследования отмечают, что, согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, ежедневное употребление в пищу около 30 граммов орехов является признаком здоровой диеты.

В декабре 2016 года международная группа опубликовала в журнале BMC Medicine статью, согласно которой употребление около 20 граммов орехов в день связано с меньшей вероятностью развития рака или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.