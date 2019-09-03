Лукашенко передали проект по интеграции с Россией 2 3.09.2019, 18:06

В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году.

Подготовленный в правительстве Беларуси проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения правителю Александру Лукашенко. Об этом РБК заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.

В конце августа премьер-министр Беларуси Сергей Румас пообещал опубликовать проект программы интеграции с Россией. Румас отметил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что «союзное государство» может возглавить Путин.