Как вы яхту назовете... 9 Юрий Христензен

3.09.2019, 18:15

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Множество манипулятивных оборотов используется в гибридных войнах Кремля.

Сегодня прочитал на упаковке майонеза "Употребить до: ...". Раньше писали "Срок хранения до: ...". Наш мозг по разному воспринимает эти фразы. Раньше просроченный товар мозг определял, как проблему продавца, который его неправильно хранил. А в новой трактовке ответственность перекладывается на покупателя, который его неправильно "употребил".

Или, например, "отрицательный рост". Мозг воспринимает слово "рост", как нечто положительное. Для этого ему достаточно доли секунды. А слово "отрицательны" мозг откидывает, как если бы рядом со словом "рост" было написано "зеленый" или "теплый". Подобное сочетание не укладывается в стандартную семантику, а анализировать нелогичную фразу мозгу обычно лень.

Из этой же серии выражение "пенсионная реформа". Заметьте, не "повышение пенсионного возраста" и даже не его "отрицательное снижение", а "реформа". Потому что слово "реформа" в нашем мозгу ассоциируется с переходом от плохого к хорошему. В голове возникает картинка, в которой раньше пенсионная система была плохой, а теперь она станет лучше.

Еще один образец подобного манипулирования - новый закон про "безопасный/устойчивый интернет". То есть, раньше он был опасным и неустойчивым. А теперь, если к нему добавить маленькие коробочки, с помощью которых Администрация президента сможет контролировать и при необходимости отключать интернет, он станет "безопаснее" и "устойчивее".

Множество подобных оборотов используется в гибридных войнах Кремля. Всего таких войн официально признанно 39 после 1945 года, но на самом деле их еще больше. Есть где разгуляться специалистам по ПсБ. В 2014 году стены российских новостных агентств были обклеены их перлами про "народные республики" и "восстановление исторической справедливости".

Сторонники "присоединения" Крыма сегодня вам скажут - "Крым никогда не вернется в Украину". Будто бы это кораблик, который плыл, плыл и случайно заплыл в "родную гавань". Противники "присоединения" заявят, что Россия должна "вернуть" Крым. Что тоже не верно, потому что "возвращение" предусматривает факт владения. Сначала "забрал", потом "вернул".

На самом деле, по российским законам Крым до сих пор является частью Украины. Кто не верит, может почитать действующий Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе. А любые возможные разночтения с российскими законами регулируются Ст. 15 Конституции РФ.

Если хотите знать, как это на самом деле называется, читайте документы ООН, ОБСЕ и других международных организаций. События 2014 года там трактуются, как "агрессия", "оккупация" и "незаконная аннексия". Соответственно, Кремлю не надо ничего "возвращать". Достаточно вывести оккупационные войска и отозвать оккупационную администрацию.

Юрий Христензен, Facebook