Алекс Кремер: Беларусь сделала уже два шага из трех до финансового кризиса 6 3.09.2019, 18:22

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Глава представительства Всемирного банка - о проблемах луканомики.

Беларуси необходима независимая оценка состояния государственных предприятий для принятия решения об их судьбе. Затягивание решения этой проблемы генерирует дополнительные риски, заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на медиазавтраке «Реформы на 100 миллиардов», организованном Исследовательским центром ИПМ при финансовой поддержке ЕС, передает tut.by.

«Беларусь как семья, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему? Потому что половина семьи работает непродуктивно — это госпредприятия. А что происходит, если кто-то больше тратит, чем зарабатывает? Сперва идет длинный этап стагнации, о нем в отношении Беларуси Всемирный банк говорил два года назад. Мы предупреждали, что перспективы роста доходов будут низкими без реструктуризации экономики. Второй этап — уязвимость к образовавшейся задолженности. Беларусь сейчас на этом этапе. Третья стадия — надеюсь, Беларусь там никогда не окажется — финансовый кризис, возникающий из-за проблем во взаимоотношениях с кредиторами», — отметил Алекс Кремер.

Он уверен, что сейчас для Беларуси ключевой вопрос — минимизировать риски перехода от второго этапа к третьему.

«Один из ключевых рисков в том, что госпредприятия не в состоянии обслуживать свою задолженность. А значительная часть долга — это долги госпредприятий, взятые на то, чтобы покрыть убытки прошлых периодов. Второй риск — банковский сектор может оказаться в ситуации, когда не сможет управлять своим балансом, третий — Нацбанк из-за внешнего давления может не суметь сдерживать потерю своих резервов», — рассказал представитель Всемирного банка.

Он подчеркнул, что глобальная рецессия, о рисках которой говорят сейчас все громче, — это один из важнейших рисков для Беларуси. Такая рецессия скажется негативно не только на экспорте Беларуси, но и как показал опыт 2008 года, на возможности привлекать ресурсы, так как во времена рецессии международные кредиторы склонны выводить свои средства в более надежные активы — золото, ценные бумаги развитых стран.

Решение проблемы несоответствия трат и заработка — тратить меньше, зарабатывать больше. Всемирный банк отметил серьезные успехи Нацбанка и Минфина в решении первой части уравнения, сокращения трат. Алекс Кремер даже поздравил Минфин «с тем, что удалось стабилизировать дефицит бюджета в довольно сложной ситуации».

А вот для того, чтобы зарабатывать больше, необходимы структурные реформы — они высвободят потенциал роста страны. «Начать надо с госсектора — этот сектор использует трудовые ресурсы и капитал значительно менее эффективно, чем частный сектор. Наши рекомендации часто представляют в карикатурном виде — все приватизировать или все закрыть. Это далеко не так. Но независимая оценка состояния и потенциала госпредприятий необходима», — резюмировал Алекс Кремер.