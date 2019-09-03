Нефть упала до минимума за месяц 1 3.09.2019, 18:31

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Вслед за падением цен на нефть начинает нервничать и российский валютный рынок.

Предвкушение провала торговых переговоров Китая и США заставляет нервничать мировой нефтяной рынок.

На новостях о том, что пока Пекин и Вашингтон не смогли согласовать даже дату полноценной очной встречи, нефтяные котировки ускорили падение во вторник и оказались на минимумах за 4 недели.

Фьючерсы на Brent, потерявшие 9% в августе и 1,1% за понедельник, к 18.15 по Минску вторника подешевели еще на 2,3%, до 57,32 доллара за баррель.

Контракты на WTI в Нью-Йорке рухнули на 3,9% - до 52,93 доллара за бочку, оформив новый минимум с 9 августа, передает finanz.ru.

Как сообщили Bloomberg чиновники, знакомые с ходом китайско-американских переговоров, какого-либо прогресса в них не наблюдается, несмотря на попытки президента Дональда Трампа успокоить финансовые рынки и представить дело так, как будто Китай стремится заключить сделку по давлением его агрессивной тактики.

На сентябрь был запланирован визит китайских переговорщиков Вашингтон, но даже на этапе согласования даты возникли сложности после того, как Трамп отклонил просьбу не вводить новые пошлины с 1 сентября. С обеих сторон наблюдается недоверие, говорят источники Bloomberg.

«Головокружительная скорость» эскалации в августе и нежелание «терять лицо» с обеих сторон свидетельствуют, что торговой сделки в обозримом будущем не предвидится, а все запланированные на этот тарифы вступят в силу по графику, пишут аналитики Bank of America: с 1 сентября под пошлинами оказался китайский импорт еще на 110 млрд долларов, с 1 октября на 5% вырастут уже введенные пошлины, а 15 декабря стартует последний раунд на 155 млрд долларов, который затронет потребительские товары из КНР.

Для рынка нефти это «просто ужасная новость», констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Китай является крупнейшим в мире покупателем «черного золота». В прошлом году он импортировал 461,9 млн тонн сырья - это около 9 млн баррелей в сутки, почти 10% глобальной добычи.

Замедление китайской экономики и резкое падение юаня, который обновляет исторические минимумы на офшорном рынке (7,19 за доллар), сулят новую «боль» сырьевым экспортерам, уже переживающим худший год за 11 лет. По оценке МЭА, в первом полугодии мировой спрос на нефть вырос лишь на 500 тысяч баррелей в сутки - почти в 4 раза меньше, чем подскочила глобальная добыча.

Удерживать нефть на краю обрыва помогала сделка ОПЕК+. Но в августе и страны картеля, и Россия увеличили добычу. По подсчетам Bloomberg, основанным на объемах танкерных перевозок, за месяц ОПЕК добавила рынку 200 тысяч баррелей ежедневных поставок и качала 29,99 млн баррелей в сутки, нарастив производство впервые с начала года.

Россия увеличила добычу на 140 тысяч баррелей в сутки, до 11,29 млн баррелей, выполнив лишь половину от своих обязательств (сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года).

За 8 месяцев сделки ОПЕК+ российские нефтяники лишь трижды полностью выполнили квоту - в период с мая по июль, когда простаивал трубопровод «Дружба». Накопленным итогом с начала года Россия не исполнила 26% обязательств.

Перевыполняет сделку (на 40%) Саудовская Аравия, но получается, что ее усилия лишь компенсируют саботаж других стран-участниц. «Вопрос выполнения обязательств станет основным камнем преткновения на саммите ОПЕК+ в декабре, когда будет обсуждаться стратегия ограничения добычи на следующий год», - говорит аналитик Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

По мере того, как нефть сползает все ниже, «начинает нервничать» и российский валютный рынок, говорит Бодрова. На торгах во вторник курс доллара снова превысил 67 рублей, остановившись в 3 копейках от нового максимума с февраля (67,11 рубля).

С учетом сокращения объемов экспорта и, соответственно, притока валюты, а также сохраняющихся санкционных рисках, целью падения остается отметка 70 рублей за доллар, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.