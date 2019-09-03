Брестское «Динамо» организует благотворительный матч с польской «Ягеллонией» 1 3.09.2019, 18:45

Роман Василюк

Он станет прощальным для Романа Василюка.

Товарищеский матч между футбольными клубами "Динамо-Брест" и польской "Ягеллонией" станет прощальным для Романа Василюка, который уже завершил карьеру.

Руководством клуба принято решение сделать эту встречу благотворительной. Все средства от продажи билетов будут перечислены Никите Полуянову, сообщает официальный сайт клуба.

9 мая 2019 года Никита попал в беду, после чего лишился части левой ноги. Тяжелая травма не сломила боевой дух маленького футболиста. Как и прежде, он продолжает играть и радоваться победам своей любимой команды.

Прощальный матч Романа Василюка пройдет 7 сентября на ОСК "Брестский" и начнется в 17.30.

Купить билет и тем самым поддержать маленького футболиста, можно онлайн на сайте kvitki.by. Стоимость на любое место — 3 рубля.