В Казахстане начались антикитайские протесты 3 3.09.2019, 19:01

4,468

Пекин хочет построить в стране 55 объектов.

В Нур-Султане, Актобе и Шымкенте 3 сентября прошли акции в поддержку жителей города Жанаозен Мангистауской области, которые второй день подряд выражают недовольство казахстанско-китайским межправительственным соглашением по строительству в Казахстане 55 предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленности и призывают президента страны Касым-Жомарта Токаева отменить запланированный на следующую неделю визит в Китай, передает «Радио Азаттык».

В Шымкенте около 20 человек вышли на площадь Ордабасы, поддержав жителей Жанаозена, выступивших «против китайских заводов» в Казахстане. Собравшиеся в Шымкенте считают, что производственные предприятия на территории Казахстана должны строить не китайские компании, а казахстанская сторона.

Данияр Байтилеу, один из участников акции в Шымкенте, сказал, что в последние годы в Казахстане «многие заводы и месторождения перешли Китаю». «Почему бы мы нам не осваивать это самим?» — вопрошает он. Собравшиеся призвали раскрыть информацию о кредитах, полученных у Пекина, и двусторонних договорах.

С аналогичными требованиями выступили сегодня несколько жителей Актобе. Они вышли к зданию областного акимата с плакатами «Нет китайской экспансии», «Нет 55-и китайским заводам».

Акция в поддержку жанаозенцев прошла также в Нур-Султане. Трое жителей столицы — Анна Шукеева, Алия Жакупова и Калдыхан Козыбаева — вышли к дороге, ведущей в резиденцию президента, с плакатами «Нет китайской экспансии», «Мы вместе с Жанаозеном», «Я поддерживаю жанаозенцев. А ты?». Некоторые прохожие выражали одобрение, останавливались на время, делились своим мнением.

— Жанаозен всегда был большой болью Казахстана. И поэтому мы в солидарность вышли сегодня поддержать их мирный протест. Я думаю, никто не хочет повторения того, что было в декабре 2011 года, — сказала Алия Жакупова, подразумевая Жанаозенские события декабря 2011 года, когда полиция открыла огонь по бастовавшим несколько месяцев нефтяникам.

2 сентября около сотни жителей города Жанаозен в Мангистауской области собрались возле здания акимата и потребовали, чтобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от запланированного на 11–12 сентября визита в Китай. Пришедшие к акимату жители выразили недовольство межправительственным решением Казахстана и Китая по строительству 55 заводов и попросили власти разъяснить, для чего власти Казахстана занимали деньги у Китая.

3 сентября жанаозенцы вновь пришли к акимату. К ним вышли аким города Адильбек Дауылбаев и представители полиции и прокуратуры, которые призвали «действовать в рамках закона». В Жанаозен сегодня прибыл аким Мангистауской области Серикбай Трумов, он заявил, что китайские заводы не будут строиться в Казахстане. Собравшиеся не прислушались к нему.

В последние месяцы антикитайские настроения в Казахстане усилились на фоне сообщений о тяжелом положении коренных этнических групп Синьцзяна, в том числе казахов. В прошлом году Организация Объединенных Наций заявила, что около миллиона этнических уйгуров и других тюркоязычных коренных жителей Синьцзяна принудительно удерживаются в так называемых «лагерях политического перевоспитания» в провинции на северо-западе Китая.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле 2019 года в интервью китайским СМИ во время визита в Пекин заявил о начале реализации 15 из 55 крупных проектов, 11 из которых будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. Китай — четвертый крупнейший инвестор в Казахстане и третий крупнейший кредитор. Казахстан выступает для Китая в качестве источника сырья, рынка сбыта и транзитной территории.