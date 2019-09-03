Лукашенко: Я наглухо закрыл границу с Украиной 32 3.09.2019, 19:33

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Диктатор рассказал историю о «хлынувшем из Украины потоке оружия».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко объяснил, что был вынужден «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за «хлынувшего потока оружия», которое попадает в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных». Он объявил об этом решении во время международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной) полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», – заявил Лукашенко.

По его словам, белорусской стороне пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за якобы потока оружия из этой страны.

«Ну а там, где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных, – жди терроризма», – сказал диктатор.

Об усилении контроля на границе с Украиной и оружии Лукашенко заявлял осенью 2018 года. Но ни белорусские, ни украинские пограничники не нашли каналов поставок оружия из Украины, о которых говорил диктатор.