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И гордятся собой!

  • 3.09.2019, 19:45
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И гордятся собой!

Рост уровня жизни населения РФ не входит в число приоритетов Кремля.

Почитал вчерашнего Орешкина о том что падение нефти до $40 не принесет экономике значительных бед - выручит политика свободного формирования курса рубля.

Теперь вот рефлексирую:

1. Сначала, располагая ресурсом в $ 7 трлн и 20 годами времени, ничего не сделали, чтобы снять экономику с нефтяной иглы.

2. Затем придумали прекрасное решение главной проблемы - снижения стоимости нефти - через падение доходов и без того бедного населения путем девальвации рубля.

И ГОРДЯТСЯ собой.

ПС. Но основное, что следует из интервью министра экономического развития РФ - это то, что рост уровня жизни населения не входит в число его приоритетов, причем ни на сознательном, ни на подсознательном уровне. Для него вообще не существует такой цели. А значит не только у него, но и у тех, кто ставит ему задачи.

Потому что ГОРДИТЬСЯ (а не с сожалением и стыдом указывать на то, что это были неприятные, но вынужденные меры) двухразовой девальвацией нацвалюты, повышением пенсионного возраста и огромным сокращением социальных расходов бюджета может только тот, у которого рост доходов населения вообще не стоял и не стоит на повестке дня.

Максим Авербух, Facebook


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