Малгожата Кидава-Блоньская претендует на пост премьер-министра Польши 3.09.2019, 19:54

Малгожата Кидава-Блоньская (в центре), Гжегож Схетына (слева).PAP/Piotr Nowak

«Гражданская коалиция» объявила о начале избирательной кампании в Сейм и Сенат Польши.

«Гражданская коалиция» 3 сентября официально объявила о начале избирательной кампании в Сейм и Сенат Польши. Лидер партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына объявил, что Малгожата Кидава-Блоньская будет кандидатом на пост будущего премьер-министра, передает «Радио Польша».

«Гражданская коалиция» также представила списки своих кандидатов в Сейм и Сенат. Изменения в списках произошли, в частности, в Варшаве и Вроцлаве. В столице вместо Гжегожа Схетыны номером 1 стала Малгожата Кидава-Блоньская, а глава Гжегож Схетына возглавит список «ГП» во Вроцлаве.

Гжегож Схетына также сделал заявление относительно программы 500+ инициированной правящей ныне в Польше партией «Право и справедливость»: «Ничего из того, что было дано, не будет отобрано. Это железное обязательство всей «Гражданской коалиции» и мое личное».

В эту пятницу «Гражданская коалиция» представит предвыборную программу.