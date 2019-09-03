Минское «Динамо» о ребрендинге: Мы вдохновились примером футбольного «Ювентуса» 4 3.09.2019, 20:03

Хоккейное «Динамо» прокомментировало ребрендинг логотипа и формы команды.

«Минское «Динамо» всегда стремилось быть в тренде и не отставать от современных тенденций. Это касается не только хоккея, но и всего, что его окружает. Поэтому еще зимой мы задумались о глобальном ребрендинге, чтобы перезагрузиться и войти в сезон 2019/20 со свежей, актуальной айдентикой.

Логотипу клуба было уже 10 лет, за которые он претерпел лишь косметические изменения. Прежний «зубр» собрал в себе целый ряд недостатков, обусловленных как возрастом, так и недостаточным уровнем проработки. Мы решили не делать полушагов и не идти путем эволюции, а произвести сразу революцию в айдентике клуба, поэтому в процессе ребрендинга основным логотипом стала литера «Д». Это отсылка к историческому логотипу спортивного общества «Динамо», только переосмысленная и модернизированная. Литера выглядит агрессивно, динамично и может круто использоваться в производстве атрибутики.

Не секрет, что здесь мы вдохновились примером футбольного «Ювентуса». Кроме того, внутри литеры читается голова зубра в профиль, стремящаяся вперед. Также внутреннее пространство «Д» можно интерпретировать как сердце — сердце динамовца. Логотип лег в основу фирменного леттеринга, разработанного специально для клуба. Новый леттеринг основан на классической каллиграфической надписи. Жесткая геометрия смотрится современно и по-спортивному агрессивно.

Был переосмыслен главный символ клуба — зубр, который мы продолжим использовать в качестве альтернативного логотипа. Он обладает ярко выраженной харизмой и геометрией. Правая часть зубра повторяет контур литеры Д. Для самых внимательных фанатов спрятана «пасхалка»: в шерсти зубра зашифрована литера «М», подчеркивающая географическую привязку к Минску.

Есть в брендбуке и еще один альтернативный логотип — зубр в анфас. Вместе с логотипами скорректировались клубные цвета — в палитру вошел черный и жгуче голубой. Голубой — традиционный динамовский цвет. Но и черный не чужой — он уже присутствовал на форме клуба в советские времена. Ко всему прочему черный — это цвет вечера и ночи, а зубр наиболее активен вечером. Днем эти животные отдыхают. Поэтому палитра изменена не случайно.

Благодаря новым цветам домашняя форма «Динамо» будет одной из самых узнаваемых в лиге. Литера «Д» буквально светится на ней. Для дополнительной идентификации был разработан паттерн. Во все комплекты формы мы ненавязчиво интегрировали национальный орнамент через свежий и эффектный прием — перфорацию номеров графическим градиентом.

Во втором комплекте домашней форме преобладает голубой цвет, а на груди размещен альтернативный логотип — зубр. Выездная форма белая — тоже с зубром.

Главная фишка ребрендинга — наши новые краги. Впервые в КХЛ у команды появился единый дизайн-код перчаток. На крагах хоккеистов появились рога или «коза», как его привыкли называть любители рока. Рога — главное оружие зубра, как и руки хоккеиста – оружие, с помощью которого он совершает хлесткие кистевые броски и забрасывает шайбы. Кроме того, это не чужой жест для «Минск-Арены» — когда-то его активно продвигал Йере Каралахти», – сообщает пресс-служба «Динамо».