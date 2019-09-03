Джонсон потерял большинство в парламенте Великобритании 3.09.2019, 20:29

Борис Джонсон выступает в Палате общин

Премьер-министр Великобритании потерял большинство перед ключевым голосованием по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 3 сентября, потерял рабочее большинство в парламенте перед ключевым голосованием по "Брекзиту" в Палате общин. Депутат от Консервативной партии Филипп Ли присоединился к проевропейски ориентированной фракции "Либеральных демократов" (ЛД), передает DW.

"Либеральные демократы" рады сообщить, что депутат парламента от избирательного округа Брэкнелл Филипп Ли присоединился к партии", - говорится в заявлении.

Нет - жесткому "Брекзиту" без одобрения депутатов

В Палате общин 3 сентября будет представлена законодательная инициатива, которая призвана не допустить выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

Документ, в частности, предполагает, что британские власти должны постараться достичь нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, они имеют право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без сделки. Данный пункт предполагает, что жесткий "Брекзит" возможен будет лишь с одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Премьер просит парламент не одобрять инициативу

Борис Джонсон, выступая 3 сентября перед депутатами британского парламента, заявил, что хочет вернуться со следующего саммита ЕС со сделкой, которую законодатели смогут "изучить и одобрить".

Премьер утверждает, что шансы на подобное соглашение в последние недели "выросли", а правительство "наращивает" темпы переговоров с Брюсселем. При этом он попросил парламентариев не одобрять новую законодательную инициативу.

"Если это произойдет, весь прогресс, которого мы достигли, обесценится… Этот шаг уничтожит любые шансы на переговоры", - уверен глава кабинета министров. Джонсон добавил, что хочет вернуться с саммита ЕС со сделкой по "Брекзиту".

Джонсон утверждает, что не хочет досрочных выборов

Выступая 2 сентября перед своей официальной резиденцией на Даунинг-стрит, премьер выступил в с утверждением, что пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента. "Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ" Великобритании, заявил он.

В то же время в британские СМИ со ссылкой на источник в правительстве утверждают, что премьер-министр может назначить досрочные парламентские выборы на 14 октября в том случае, если Палата общин все же примет закон, запрещающий Лондону покидать Евросоюз без соответствующих договоренностей с Брюсселем.