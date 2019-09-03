Протесты в Казахстане: активисты требуют отмены визита Токаева в Китай 3.09.2019, 20:53

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Протестующие в городе Жанаозен призвали другие города Казахстана начать аналогичные акции протеста.

В Казахстане в городе Жанаозен сотни протестующих второй день требуют, чтобы президент страны Касым-Жомарт Токаев отменил свой предстоящий визит в Китай.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Согласно сообщению, демонстранты считают, что Казахстан должен отказаться от намерений построить 55 промышленных объектов при финансовой помощи Китая и перестать принимать займы от Пекина. Они призвали граждан других городов страны начать аналогичные акции протеста 4 сентября.

Также часть активистов требует «полного очищения казахстанских силовых структур от коррупции».

Ранее было известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует 11 сентября прибыть с официальным двухдневным визитом в Пекин.

Заметим, антикитайские настроения в Казахстане растут в последние месяцы на фоне сообщений о положении коренных этнических групп, включая казахов, в северо-западном регионе Китая-Синьцзяне. В прошлом году ООН заявила, что примерно 1 миллион этнических уйгуров и других преимущественно мусульманских коренных жителей региона Синьцзян содержится в учреждениях, названных «контртеррористическими центрами».