Они родились в Беларуси, но прославились в мире 3.09.2019, 21:01

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Их фамилии стоит знать всем.

«Белсат» представляет самых знаменитых людей, родившиеся на территории современной Беларуси.

Марк Шагал

Родился 7 июля 1887 г. в Витебске. Российский, белорусский и французский художник. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.

Хаим Вейцман

Родился 27 ноября 1874 г. в Мотоле (сейчас агрогородок в Ивановском районе Брестской области). Химик, один из лидеров сионистского движения, первый президент Израиля.

Андрей Громыко

Родился 5 июля 1909 г. в деревне Старые Громыки (Ветковский район, Гомельская область). Советский государственный деятель и дипломат, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1985-1988).

Игнат Домейко

Родился 31 июля 1802 г. в Великой Медвядке (ныне деревня в Кореличском районе Гродненской области). Участник восстания 1830-1831 годов, белорусский, польский и чилийский ученый-исследователь, геолог, минеролог, ректор чилийского университета, Национальный герой Чили.

Тадеуш Костюшко

Родился 4 февраля 1746 г. в имении Меречевщина (ныне Ивацевичский район Брестской области). Военный инженер и военный деятель, возглавивший восстание Речи Посполитой против России и Пруссии, а также участник войны за независимость США.

Ян Черский

Родился 15 мая 1845 г. в имении Свольна на Витебщине. Белорусский и российский геолог, палеонтолог и географ, исследователь Сибири и участник восстания Кастуся Калиновского.

Павел Сухой

Родился в 1895 г. в городе Глубокое Витебской области. Авиаконструктор, один из создателей реактивной и сверхзвуковой авиации, разработчик конструкций нескольких десятков самолетов.

Николай Судзиловский (Николас Руссель)

Родился в 1850 г. в Могилеве в обедневшей дворянской семье. С 1892 года жил на Гавайях, где отстаивал права коренных жителей. Этнограф, географ, химик, биолог, врач-генетик, революционер-народник, первый президент сената Гавайских островов.

Знаете знаменитую личность, которая родилась или связана с Беларусью? Рассказывайте в комментариях.