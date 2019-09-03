Ураган «Дориан» ослаб до второй категории, не дойдя до США 3.09.2019, 21:30

Ураган «застрял» у Багамских островов и находится в 170 километрах от западного побережья США.

Ураган Дориан в Атлантическом океане, который президент США Дональд Трамп назвал одним из сильнейших за десятилетие, во вторник, 3 сентября, ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом, передает korrespondent.net.

Скорость ветра упала до 175 километров в час, центр урагана по-прежнему находится к северу от Багамских островов.

Как ожидается, ураган продолжит движение на север вдоль побережья Флориды, расстояние до которого составляет пока что не менее 170 километров. Затем Дориан может пойти вдоль побережья Джорджии и Южной Каролины, а к пятнице дойти до побережья Северной Каролины.