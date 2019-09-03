Леонид Заико: У белорусов вообще глаза должны быть выпучены 2 3.09.2019, 21:42

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Леонид Заико

Экономист комментирует страхи россиян и уроки для Беларуси.

«Левада-центр» озвучил свежие данные опроса, принесшие, как отмечают российские обозреватели, сразу несколько сенсаций. Сейчас бедности в России опасаются почти втрое больше, чем в позднем СССР — это один из главных страхов для 36% россиян. Также вернулся страх перед войнами, передает «Салiдарнасць».

Белорусский экономист делает вывод, чего должны опасаться белорусы.

— Страх быть бедным в России сейчас — это не просто мало кушать и плохо жить, а страх быть человеком второго сорта. Это естественно, — рассуждает Леонид Заико в программе «На Примусе». — Что касается других страхов россиян, то 30 лет назад Россия воспринималась, как братская страна. Теперь Россия — это Дагестан, Чечня, это подрывы, оборотни в погонах, безобразия номенклатурных миллиардеров…

У белорусов вообще глаза должны быть выпучены, что, ребята, с кем мы тут «объединяемся»? Посмотрите, что там творится. Поэтому давайте немножко процесс «объединения» притормозим.