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Экс-проректор БГУ: Чиновники проводят псевдореформы, от которых страдают и дети, и учителя

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  • 3.09.2019, 22:10
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Экс-проректор БГУ: Чиновники проводят псевдореформы, от которых страдают и дети, и учителя
Анатолий Павлов

Анатолий Павлов прокомментировал очередные реформы в системе образования.

Министерство образования анонсировало очередное нововведение - о всеобщем среднем образовании. Согласно планам чиновников, в будущем белорусские школьники обязательно должны будут учиться до 11 класса, а не только до 9-го. Сейчас эта инициатива обсуждается в «парламенте», передает «Радыё Рацыя».

- Действия современных чиновников от образования иногда вообще трудно понять. Каждый год что-то придумывают, уже не знают, в какую сторону бросаться, чтобы показать свою работу. А большого эффекта, как оказывается через несколько лет, нет. И тогда опять придумывают что-то новое.

Когда еще Александр Козулин был заместителем министра образования, семь лет шла реформа школы. Наша система образования подводилась под европейские стандарты. А затем все это перечеркнули, и сейчас начинают заботиться о школьном образования, которая от этих "реформ" уже не находит себе места и покоя.

- Эти реформы образования напоминают в последнее время какой-то бесконечный процесс ...

- Это не реформы, а псевдореформы, от которых страдают и дети, и учителя.


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