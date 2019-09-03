Ученые обнаружили звезды, противоречащие нашему пониманию Вселенной 1 3.09.2019, 22:23

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Астрофизики обнаружили скопление звезд-цефеидов.

Астрофизики обнаружили скопление звезд-цефеидов, с помощью которых можно измерить скорость расширения Вселенной. Новые подсчеты кардинально отличаются от принятых оптимальных показателей, пишет «Новое время».

В начале прошлого века американский астроном Эдвин Хаббл совершил одно из важнейших открытий в исследовании космоса. По подсчетам Хаббла, космические объекты, которые находятся на большем расстоянии от нашей планеты, удаляются от нас быстрее, чем те, которые расположены вблизи.

Именно этот парадокс и называется расширением Вселенной, а скорость этого расширения назвали постоянной Хаббла. C годами ученые совершенствовали первоначальные подсчеты Эдвина Хаббла и определили, что он ошибся примерно в 10 раз.

Донедавна астрофизики считали, что постоянная Хаббла составляет 67,4 (км/с)/мегапарсек (один парсек = 3,26 световых лет или 30,8 трлн км). Это подсчитали ученые из Европейского космического агентства (ESA) с помощью телескопа Planck. Но, согласно новому открытию, это значение может быть серьезно заниженным.

Как пишет Live Science, с помощью телескопа Hubble, который назван в честь упомянутого выше Эдвина Хаббла, исследователи обнаружили скопление звезд-цефеидов в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии около 7 тыс. световых лет от нас.

Для этих звезд характерно постоянное мерцание, с помощью которого можно еще раз измерить скорость расширения Вселенной, и которое является альтернативой к хаббловскому методу измерения этого показателя, основанному на так называемом реликтовом излучении.

Подсчеты, основанные на частоте мерцания цефеидов показали, что постоянная Хаббла составляет 73,4 (км/с)/мегапарсек.

«Если первоначальный показатель верный — это означает, что ученые измеряли расстояния до далеких объектов во Вселенной неправильно в течение многих десятилетий. Но если второе значение верно — исследователям, возможно, придется принять существование экзотической, новой физики», — объясняет Адам Мэн из Live Science.

Ключевым в этом вопросе остается яркость мерцания цефеидов, поскольку каждая из них может быть менее или более яркой в разные периоды своего существования.

Астроном из Чикагского университета и член одной из команд, которые анализируют данные с телескопа Hubble Барр Мадор говорит, что недавно они нашли еще один способ уточнить постоянную Хаббла — измерение мерцаний Красных гигантский звезд. Дело в том, что эти звезды являются одинаково яркими в конце своего существования, что упрощает наблюдение за ними с Земли.

По предварительным подсчетам, наиболее точная скорость расширения Вселенной — 69,8 (км/с)/мегапарсек. Но, Мадор говорит, что астрономам нужно еще некоторое время, что подтвердить эти данные.