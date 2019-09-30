СМИ: Российский спецназ нарушил границу Норвегии 3 30.09.2019, 7:44

3,809

Военные появились как на Шпицбергене, так и на материковой части Норвегии.

Бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии, утверждает специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer (перевод — РБК).

Ссылаясь на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО, оно указывает, что российские бойцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. Утверждается, что фотографии, свидетельствующие о появлении спецназовцев на норвежской территории, Осло предоставили американцы, проводившие в этом районе съемку с разведывательных самолетов.

В Норвегии появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. При этом на материковой части страны иностранные военные действуют под видом штатских, утверждают источники издания.

Официально в Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались.

В Минобороны России сообщения норвежских СМИ также пока не комментировали.

Учения Северного флота РФ начались в середине сентября. Так, 22 сентября в районе Земли Франца-Иосифа были проведены боевые стрельбы с участием противолодочного корабля «Вице-адмирал Кузнецов», десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога».

В соответствии с договором о Шпицбергене Россия (как правопреемница СССР) имеет право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага, который принадлежит Норвегии. При этом ни одна страна не может использовать остров в военных целях. Демилитаризованной зоной являются и прибрежные воды Шпицбергена.